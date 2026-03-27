Karina Barrón queda en libertad tras acuerdo con Waldo Fernández; acepta que la denuncia fue falsa

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Liberan a Karina Barrón en Nuevo León tras perdón. FOTO: Facebook

La exfuncionaria Karina Barrón fue liberada este jueves 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León, luego de que un juez le otorgó libertad condicional como parte de un acuerdo reparatorio en el proceso que enfrentaba por presunta falsedad de declaraciones y extorsión.

El caso dio un giro tras la decisión del senador Waldo Fernández, quien otorgó el perdón a la acusada, lo que permitió que se dictaran medidas cautelares en lugar de continuar con la prisión preventiva.

El juez determinó que Karina Barrón podrá seguir su proceso en libertad, pero deberá cumplir con un acuerdo de cinco puntos. Entre las condiciones están:

Ofrecer disculpas públicas

Pagar 3.2 millones de pesos a la parte afectada

a la parte afectada No participar en cargos públicos

Evitar hablar del caso en medios de comunicación

No tener contacto con Waldo Fernández

Karina Barrón utilizó sus redes sociales para hacer pública la disculpa y aceptar que instrumentó un falso delito. La funcionaria denunció por acoso y violación al senador Waldo Fernández, pero las acusaciones resultaron falsas.

Además, deberá mantener una residencia fija y encabezar una campaña de concientización contra denuncias falsas. Estas medidas también aplican para otras dos personas coacusadas en el caso.

El pasado 2 de marzo, la exfuncionaria del Municipio de Monterrey fue vinculada a proceso por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión, lo que inició el proceso judicial en su contra.

El caso hoy alcanzó el acuerdo entre las partes, lo que modificó la situación legal de la acusada.

Waldo Fernández reacciona a la resolución

Tras la resolución, el senador Waldo Fernández aseguró que con este resultado se restituye su imagen pública.

“Hoy se sabe la verdad. Hoy le regreso ese buen nombre fundamentado a mi esposa y a mis hijos…”, declaró el legislador.

Caso continuará en Fiscalía de Nuevo León

Aunque Karina Barrón fue liberada, el proceso no está completamente cerrado. El caso ahora será revisado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que continuará con los elementos derivados de la investigación.

Se espera que en las próximas semanas se definan los siguientes pasos legales relacionados con el expediente.