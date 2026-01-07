Descuentos en el pago del refrendo vehicular 2026 en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Refrendo vehicular en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICV-NL) puso en marcha una serie de descuentos para los automovilistas que paguen su refrendo durante este mes de enero. El objetivo es que los automovilistas cumplan con el pago temprano de este impuesto y no lo dejen para más tarde.

Descuentos en el pago del refrendo vehicular en Nuevo León durante enero

Durante este mes de enero, el ICV-NL ofrecerá una serie de descuentos en el pago del refrendo vehicular. El descuento depende del tipo de vehículo y del año del modelo.

Modelos 2011 o anteriores: de 2 mil 206 a mil 75 pesos

Modelos 2012 a 2016: de 2 mil 829 a mil 698 pesos

Modelos 2017 en adelante: de 3 mil 960 a 3 mil 762 pesos

Eléctricos (cualquier modelo): de mil 980 a mil 881 pesos



Motocicletas, remolques y todoterreno: de 792 pesos a 752 pesos

Recuerda que durante los primeros meses del año se suele anunciar un aumento en el valor de la Unidad de Medida Agregada (UMA), por lo que el precio del refrendo también aumentaría en Nuevo León. Por este motivo, se recomienda cumplir con el pago de este impuesto lo más pronto posible.

¿Dónde puedo pagar el refrendo vehicular 2025?

Para cumplir con el refrendo vehicular puedes acudir a las delegaciones del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, o a las sucursales bancarias de Banorte y Afirme. También existe la opción de realizar el pago en línea a través de la siguiente página web https://www.icvnl.gob.mx/EstadodeCuenta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento