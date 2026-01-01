Municipio de Santiago, Nuevo León, ofrece descuentos en el pago del predial y rifará una camioneta 

GENERANDO AUDIO...

Pago del predial. Foto: Cuartoscuro

Para incentivar el pago temprano del impuesto predial, el municipio de Santiago, en Nuevo León, ofrecerá varios descuentos para los contribuyentes, además rifará una camioneta para las personas que cumplan con este trámite durante este mes de enero y los primeros días de febrero.

Descuentos en el predial y rifa de camioneta en Santiago, Nuevo León

Del 1 de enero al 5 de febrero de 2026, el Gobierno Municipal de Santiago ofrecerá un 15% de descuento en el pago del impuesto predial, además de un 100% de descuentos en todas las actualizaciones, recargos y multas.

Además, los jubilados, pensionados, viudas, mujeres solas y personas con discapacidad recibirán el 50% de descuento.

Los contribuyentes que paguen el predial durante las fechas ya mencionadas entrarán en el sorteo de un vehículo Jimny GLX TA (transmisión automática), modelo 2026 de la marca Suzuki, el cual tiene un valor de más de 500 mil pesos. La rifa de la camioneta se realizará el próximo 6 de marzo, en las instalaciones de la Tesorería Municipal de Santiago.

Horarios y puntos de cobro del impuesto predial en Santiago

Oficina de Tesorería Municipal

Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Sábados de enero: de 9:00 a 13:00 horas

Gimnasio polivalente “21 de Marzo”

Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Sábados de enero: de 9:00 a 13:00 horas

Centro DIF San Pedro

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

El pago también se puede realizar en línea, a través de la página oficial del Gobierno Municipal https://www.santiago.gob.mx/

