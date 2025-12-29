Detienen en Nuevo León a cuatro sujetos mientras regalaban juguetes a niños a nombre del Cártel del Noreste

GENERANDO AUDIO...

Detenidos vinculaos con el Cártel del Noreste. Foto: Policía de Guadalupe

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe, Nuevo León, detuvo a cuatro sujetos mientras regalaban“juguetes bélicos” a los niños en la vía pública; estos obsequios llevaban las siglas del Cártel del Noreste (CDN).

Detienen a integrantes del Cártel del Noreste que regalaban “juguetes bélicos”

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Guadalupe informó sobre la aprehensión de cuatro presuntos integrantes del Cártel del Noreste que regalaban armas de juguete a los niños. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Escamilla.

Las autoridades locales añaden que los detenidos están relacionados con dos casos de homicidios y otros delitos ocurridos recientemente en Guadalupe.

“Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva fueron capturados por nuestros policías y elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana, mientras repartían juguetes bélicos a menores, en la Colonia Escamilla”, informó la Policía Municipal.



Durante el operativo se aseguraron armas, balas, drogas, juguetes con el nombre de la organización criminal ya mencionada, fornituras tácticas camufladas, y otros objetos.

