Reactivan cobro en la Autopista de Aeropuerto de Monterrey, ¿cuánto pagarás?

Autopista al Aeropuerto de Monterrey. Foto: Gobierno de Nuevo León

La Red de Autopistas de Nuevo León informó que a partir del 4 de enero se reactiva el cobro en la Caseta Guadalupe, en la carretera que va rumbo al Aeropuerto de Monterrey.

Reanudan cobro en casetas de la autopista al Aeropuerto de Monterrey

El pasado 18 de octubre, el Gobierno de Nuevo León eliminó el cobro de las casetas de la autopista al Aeropuerto de Monterrey, esto con el fin de ayudar a la circulación vial durante el cierre de carriles por las obras de las líneas 4 y 6 del Metrorrey.

En un principio se anunció que la medida se aplicaría hasta el mes de diciembre, aunque todo dependía de la velocidad con que avancen las obras del Metro.

Después de casi 3 meses en los que se permitió el pase gratuito de los automovilistas, la Red de Autopistas de Nuevo León anunció este fin de semana que desde el 4 de enero se reactiva el cobro dela Caseta Guadalupe, en los carriles de ambos sentidos del Aeropuerto de Monterrey.



Usuarios de redes sociales manifestaron su descontento con esta medida, ya que las obras del Metrorrey continúan y no se han abierto más carriles para aliviar la congestión vial en la avenida Miguel Alemán.

Precios de la Caseta Guadalupe de la autopista al Aeropuerto de Monterrey

Autos (2, 3 y 4 ejes): 84 pesos

Motocicletas: 44 pesos

Autobuses (2, 3 y 4 ejes): 162 pesos

Camiones (2, 3 y 4 ejes): 162 pesos

Camiones (5 y 6 ejes): 310 pesos

Camiones (7 ejes): 388 pesos

Camiones (8 ejes): 464 pesos

Camiones (9 ejes): 538 pesos

