Nuevo León inicia el año con aumento en tarifas del Metrorrey y rutas de camiones

Transporte público en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este mes de enero se cumple un año desde que comenzó a aplicarse el deslizamiento mensual en las tarifas del Metrorrey y las rutas de camiones que circulan en Monterrey y el Área Metropolitana. Recordemos que cada mes aumenta 10 centavos el costo del transporte público.

Esto cuesta la tarifa de camiones en Monterrey y el Área Metropolitana

El Periódico Oficial del Estado señala que este mes de enero de 2026, la tarifa de las rutas de camiones en Nuevo León tendrá un precio de 16.30 pesos. El deslizamiento se mantendrá hasta agosto próximo, cuando llegue a su precio final de 17 pesos.



Este es el precio de las tarifas de la Ruta Troncal, Ruta Directa, Ruta Alimentadora y Ruta Remanente durante los próximos meses:

Febrero 2026: 16.40 pesos

Marzo 2026: 16.50 pesos

Abril 2026: 16.60 pesos

Mayo 2026: 16.70 pesos

Junio 2026: 16.80 pesos

Julio 2026: 16.90 pesos

Agosto 2026: 17.00 pesos

¿Cuál es el precio del Metro de Monterrey durante enero de 2026?

A partir de enero de 2026, la tarifa del Metrorrey pasará de 9.70 a 9.80 pesos. Durante los próximos meses, la tarifa del Metro de Monterrey seguirá aumentando 10 centavos mensualmente, hasta alcanzar los 15 pesos en mayo de 2030.

Esto costará el viaje en Metro durante 2026:

Enero 2026: 9.80 pesos

Febrero 2026: 9.90 pesos

Marzo 2026: 10.00 pesos

Abril 2026: 10.10 pesos

Mayo 2026: 10.20 pesos

Junio 2026: 10.30 pesos

Julio 2026: 10.40 pesos

Agosto 2026: 10.50 pesos

Septiembre 2026: 10.60 pesos

Octubre 2026: 10.70 pesos

Noviembre 2026: 10.80 pesos

Diciembre 2026: 10.90 pesos

