Detienen a hombre por golpear y atropellar a su pareja en Monterrey

Detenido por agredir a su pareja. Foto: Policía de Monterrey

La Secretaría de Seguridad de Monterrey informó sobre la detención de un hombre que agredió y atropelló a su mujer. Desde hace un par de días circula en redes sociales el video de esta agresión, el cual causó indignación entre la población y provocó la respuesta de las autoridades locales.

Cae sujeto que agredió y atropelló a su mujer en Monterrey

Medios locales informan que la mañana del 6 de enero, una pareja discutió acaloradamente en la vía pública, en la colonia Del Prado, en la ciudad de Monterrey. El sujeto obligó a su pareja a bajarse de un vehículo con varias maletas; ella se paró a mitad de la calle y comenzó a reclamarle.

Al individuo no le importó la presencia de la mujer en la calle, aceleró el vehículo y la arrolló, posteriormente huyó del lugar sin mostrar remordimiento. Esta agresión quedó captada en video gracias a una cámara de seguridad en la zona.

🚨 Tras una discusión, una mujer resultó lesionada al caer del automóvil que conducía su pareja, luego de que éste aceleró sin que ella lograra subir. Los hechos ocurrieron en la Colonia del Prado, en Monterrey.#ColoniaDelPrado #AlertaVial #ViolenciaFamiliar #MonterreyNL pic.twitter.com/86URjHBPn5 — otrosdatos (@otrosdatosmx) January 8, 2026

Ayer jueves, la Policía de Monterrey dio a conocer que detuvieron al hombre que aparece en el video, en el cruce de las calles de Villagrán y José María Bocanegra, en la colonia Industrial. Durante el operativo, el sujeto se resistió a las autoridades y agredió a una de las oficiales.

El breve comunicado en redes sociales también menciona que aseguraron el vehículo Nissan Versa que aparece en el material difundido en redes sociales. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.

