Regreso a clases en Nuevo León 2026: más de un millón de estudiantes vuelven a las aulas

Regreso a clases en Nuevo León 2026. Foto Cuartoscuro/Archivo

En Nuevo León, alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares, regresaron a clases este jueves 8 de enero de 2026.

Las y los estudiantes iniciaron su periodo vacacional el pasado 22 de diciembre, por lo que contaron con poco más de dos semanas de descanso antes de reincorporarse a las actividades académicas. Este receso forma parte del calendario escolar 2025-2026.

Ciclo escolar 2025-2026 en Nuevo León

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que el retorno a las aulas en el estado se realizaría este jueves 8 de enero. En este ciclo escolar, volverán a clases alrededor de 1 millón 49 mil 573 estudiantes de escuelas públicas y colegios particulares.

La atención educativa estará a cargo de 48 mil 812 docentes, distribuidos en 6 mil 633 escuelas públicas y privadas en todo el estado.

Nuevo León adelanta el regreso a clases

La fecha de regreso en Nuevo León difiere del calendario, ya que, conforme al calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el retorno a clases está programado para el lunes 12 de enero.

Docentes y personal retomaron actividades

Las autoridades educativas aclararon que el término del periodo vacacional no implicó el regreso del alumnado, ya que los primeros días de enero estuvieron destinados a actividades internas del sistema educativo.

De acuerdo con el Calendario Escolar autorizado por la Secretaría de Educación de Nuevo León, este miércoles 7 de enero de 2026 se llevó a cabo el Taller Intensivo para personal de Dirección y Docente, enfocado en labores de planeación, evaluación y organización para el inicio del segundo periodo del ciclo escolar.

Asimismo, el personal administrativo y de intendencia se reincorporó a sus actividades este miércoles.

