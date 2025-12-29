Detienen al influencer Daniel Borjas por presunta riña en San Pedro, Nuevo León

El influencer Daniel Borjas fue detenido la madrugada de este domingo 28 de diciembre en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tras su presunta participación en una riña, de acuerdo con reportes policiales. La detención se realizó luego de que elementos de la policía municipal atendieran un reporte en la zona de Centrito Valle.

Detención ocurrió en la zona de Centrito Valle

Según la información disponible, Daniel Borjas fue detenido sobre la calle Río Orinoco, en el sector de Centrito Valle, luego de que autoridades recibieran un llamado relacionado con una pelea en el área. Al arribar al sitio, los policías procedieron a la detención de las personas presuntamente involucradas en el altercado.

Video muestra el momento del arresto

A través de un video difundido en redes sociales, se dio a conocer el momento en el que el influencer es subido a una patrulla por elementos de seguridad.

En la grabación se observa a Daniel Borjas cuestionar el motivo de su detención, mientras pide a las personas que lo acompañaban que registraran el hecho con sus teléfonos móviles.

Otras dos personas también fueron detenidas

De acuerdo con los reportes, junto con el influencer fueron detenidos dos hombres más, identificados como Luis “N”, de 24 años, y Héctor “N”, de 19 años. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación legal de los detenidos ni si fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

