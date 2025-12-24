Rutas de camiones en Monterrey modifican horario este 24 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Conoce los horarios de las rutas de camiones en Monterrey.

Este 24 de diciembre se modifican los horarios de servicio en las rutas de camiones de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En Unotv.com te compartimos la última salida de cada una de las rutas manejadas por Grupo Enlaces.

Modifican horarios de servicio de las rutas de camiones de Monterrey

El Grupo Enlaces, encargado de operar ocho rutas de camiones en Monterrey, publicó los horarios de las últimas salidas este 24 de diciembre. A los usuarios se les pide planificar sus traslados y tomar en cuenta los siguientes horarios.

Última salida de camiones

Ruta 96: 20:00 horas

Ruta 611 (La Arena): 19:00 horas

Ruta 611 (San Andrés): 20:00 horas

Ruta 116: 19:59 horas

Ruta La Unidad San Marcos: 20:59 horas

Ruta Pedregal: 20:59 horas

Ruta Provileón: 19:59 horas

Ruta Transferencia: 20:30 horas

El Metro de Monterrey aún no ha publicado las horas de servicio los días 24 y 25 de diciembre, pero se espera que también realice modificaciones, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier anuncio que se realice en redes sociales.

Suspenden carriles reversibles en Monterrey durante temporada navideña

Además de las modificaciones en las rutas de camiones, en la ciudad de Monterrey también se suspenderán temporalmente los carriles reversibles en las principales avenidas de Monterrey. Esta medida se aplicará a partir de mañana, 25 de diciembre, y se mantendrá hasta el 2 de enero de 2026.

Por la mañana

Av. Paseo de los Leones , dirección poniente a oriente: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 horas

, dirección poniente a oriente: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 horas Av. Garza Sada: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 horas

de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 horas Av. Chapultepec: de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 horas

de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 horas Av. Morones Prieto: de lunes a viernes, de 6:30 a 10:00 horas

Por la tarde

Av. Paseo de los Leones, dirección oriente a poniente: de lunes a viernes, de 16:30 a 21:00 horas

