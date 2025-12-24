Rutas de camiones en Monterrey modifican horario este 24 de diciembre
Este 24 de diciembre se modifican los horarios de servicio en las rutas de camiones de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En Unotv.com te compartimos la última salida de cada una de las rutas manejadas por Grupo Enlaces.
Modifican horarios de servicio de las rutas de camiones de Monterrey
El Grupo Enlaces, encargado de operar ocho rutas de camiones en Monterrey, publicó los horarios de las últimas salidas este 24 de diciembre. A los usuarios se les pide planificar sus traslados y tomar en cuenta los siguientes horarios.
Última salida de camiones
- Ruta 96: 20:00 horas
- Ruta 611 (La Arena): 19:00 horas
- Ruta 611 (San Andrés): 20:00 horas
- Ruta 116: 19:59 horas
- Ruta La Unidad San Marcos: 20:59 horas
- Ruta Pedregal: 20:59 horas
- Ruta Provileón: 19:59 horas
- Ruta Transferencia: 20:30 horas
El Metro de Monterrey aún no ha publicado las horas de servicio los días 24 y 25 de diciembre, pero se espera que también realice modificaciones, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier anuncio que se realice en redes sociales.
Suspenden carriles reversibles en Monterrey durante temporada navideña
Además de las modificaciones en las rutas de camiones, en la ciudad de Monterrey también se suspenderán temporalmente los carriles reversibles en las principales avenidas de Monterrey. Esta medida se aplicará a partir de mañana, 25 de diciembre, y se mantendrá hasta el 2 de enero de 2026.
Por la mañana
- Av. Paseo de los Leones, dirección poniente a oriente: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 horas
- Av. Garza Sada: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 horas
- Av. Chapultepec: de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 horas
- Av. Morones Prieto: de lunes a viernes, de 6:30 a 10:00 horas
Por la tarde
- Av. Paseo de los Leones, dirección oriente a poniente: de lunes a viernes, de 16:30 a 21:00 horas
