¿Quieres recibir hasta 2 mil pesos bimestrales? Sigue estos pasos

Recibe hasta 2 mil pesos de manera bimestral con este apoyo. Foto: Uno Tv

El Gobierno de Monterrey, Nuevo León, otorga un incentivo económico de 2 mil pesos de manera bimestral a mujeres inscritas en el programa Tarjeta Regia Plus.

El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de las beneficiarias y ampliar sus oportunidades de desarrollo mediante apoyos económicos y servicios complementarios.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Regia Plus

De acuerdo con información proporcionada en los módulos de trámite, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Proporcionar datos personales: nombre completo, número de teléfono celular, correo electrónico y domicilio

Presentar original y copia de identificación oficial vigente con domicilio en Monterrey

Entregar copia de comprobante de domicilio en Monterrey

Presentar CURP

Llenar el Formato Único de Solicitud

Responder un estudio socioeconómico

Las autoridades municipales señalaron que es indispensable acreditar residencia en Monterrey para acceder al programa.

¿En qué consiste el apoyo económico?

El beneficio consiste en un depósito de 2 mil pesos cada dos meses, que puede utilizarse en establecimientos participantes, como Soriana, Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara.

Además del apoyo económico, las beneficiarias tendrán acceso a:

Talleres de autoempleo

Microcréditos

Becas

Apoyo legal

Atención psicológica

El programa busca complementar la transferencia económica con herramientas que contribuyan al desarrollo personal y profesional de las mujeres inscritas.

