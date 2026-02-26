Adelantan operativo de seguridad para el Mundial 2026 en Nuevo León por muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Inicio de operativo de seguridad para el Mundial. Foto: Gobierno de Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León adelantó el arranque del operativo de seguridad para el Mundial de Futbol 2026; el motivo son los hechos violentos que se han desatado en varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Arranca operativo de seguridad de cara al Mundial 2026

El miércoles, el gobernador Samuel García arrancó con el operativo “Presencia Total”, con el cual se refuerza la seguridad en el estado de Nuevo León de cara a la Copa del Mundo.

Originalmente, el operativo estaba programado para iniciar en marzo próximo, mes en el que la ciudad de Monterrey será sede de los partidos de repechaje para clasificar al Mundial 2026, pero el gobernador Samuel García decidió adelantar la fecha para evitar alguna tragedia.

“Nuevo León no se va a esperar a un incidente ni se va a esperar a una tragedia para activarnos”, declaró el gobernador durante la ceremonia de inicio del operativo.

Entre las acciones que realizará el Gobierno de Nuevo León se encuentran el fortalecimiento de la vigilancia en las carreteras del estado, además se desplegará el 100% de la policía estatal.

“Esto es gracias a que se ha hecho una inversión histórica de más de 32 mil millones de pesos. Hoy Nuevo León rumbo al Mundial, cuenta con el equipo, cuenta con el personal, cuenta con las patrullas, con los helicópteros”, añadió Samuel García

