Diputados exigen acelerar obras del Aeropuerto de Monterrey a cuatro meses del Mundial

Aeropuerto de Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A poco menos de cuatro meses del inicio del Mundial de Futbol 2026, los diputados de Nuevo León exigieron a las autoridades federales y estatales acelerar las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. También pidieron que se reduzca el costo de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), ya que es la más cara del país.

Piden acelerar obras en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

El lunes, desde el Congreso del Estado de Nuevo León, el diputado Héctor Morales Rivera mencionó que actualmente el Aeropuerto de Monterrey tiene salas de espera sin suficientes asientos, escaleras eléctricas fuera de servicio, módulos de información cerrados y sanitarios en malas condiciones.

De acuerdo con el legislador local, esta situación es inaceptable, ya que afecta a los ciudadanos del estado, así como a turistas nacionales y extranjeros. Además, Monterrey será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo.

“Cuando una terminal que moviliza más de un millón de personas al mes opera en estas condiciones, no estamos frente a incidentes aislados, sino ante deficiencias estructurales que impactan directamente en la eficiencia operativa, en la experiencia del usuario y en la imagen que proyecta una de las economías más relevantes del país”, mencionó el diputado priista.

Por este motivo, los legisladores de Nuevo León exigieron conocer el avance de las obras en el Aeropuerto de Monterrey, y pidieron que se aceleren los trabajos por los motivos ya expuestos.

Morales Rivera recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destinó 7 mil 968 millones de pesos para la remodelación de cara al Mundial 2026.

Diputados cuestionan aumento en la TUA del Aeropuerto de Monterrey

En la misma sesión, el diputado Héctor Morales cuestionó el aumento del 7% a la TUA del Aeropuerto de Monterrey, con lo cual se convirtió en la más cara del país. Actualmente, los usuarios deben pagar 600 pesos en vuelos nacionales y mil 115 pesos en vuelos internacionales.

Finalmente, se solicitó al Poder Ejecutivo del estado informar sobre los avances en los trabajos de ampliación de la Línea 6 del Metro hasta el aeropuerto, así como dar a conocer la fecha en la que comenzará a ofrecer servicio

