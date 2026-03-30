INAH Nuevo León denuncia demolición de edificio histórico en el centro de Pesquería

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Demolición de edificios históricos. Foto: Municipio de Pesquería

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Nuevo León lamentó la demolición de edificios históricos en Pesquería. Durante el fin de semana, el alcalde Francisco Esquivel presumió las obras de modernización que se realizan en la zona centro del municipio.

Derrumban edificios históricos de Pesquería para modernizar

Este fin de semana, el Gobierno municipal de Pesquería derrumbó varios inmuebles históricos para construir la nueva torre administrativa que albergará oficinas de dependencias municipales y estatales.

Los trabajos de demolición fueron presumidos en redes sociales, mediante fotografías en las que se observa al alcalde acompañado de otros funcionarios. De acuerdo con el Ayuntamiento, se trata de “un paso firme hacia el futuro” que marcará “un antes y un después en nuestro municipio”.

Sobre estos hechos, el INAH Nuevo León publicó un comunicado para lamentar el uso de recursos públicos para demoler inmuebles históricos; también menciona que el municipio de Pesquería fue fundado en el Siglo XVI.

“Desde el Centro INAH Nuevo León rechazamos y conminamos a las autoridades municipales de Pesquería a responder por el ilícito cometido, así como también hacerse cargo de las consecuencias que conlleva”, publicó el INAH

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