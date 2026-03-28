Así operaba “La Tía Paty”: difundían fotos y extorsionaban a víctimas en redes

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Foto: Getty

Este 26 de marzo, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó la detención de dos personas relacionadas con el caso conocido como “La Tía Paty”, en el cual operadores de redes sociales extorsionaban a víctimas mediante la difusión de contenido sensible.

Sin embargo, los delitos asociados al caso podrían ir más allá. De acuerdo con testimonios de influencers y personas afectadas, el modus operandi incluía la venta de contenido, el cobro de cuotas para frenar su difusión e incluso posibles vínculos con esquemas de trata de personas.

¿Cómo operaba la red “La Tía Paty” en redes sociales?

La Fiscalía de Nuevo León indicó que las personas detenidas (Astrid “N” y César “N”) estarían vinculadas con la operación de cuentas identificadas como “Tía Paty”.

Estas plataformas eran utilizadas para difundir fotografías, videos o información personal de sus víctimas sin consentimiento, y posteriormente exigir pagos a cambio de retirar el contenido.

Además, las autoridades investigan su posible participación en la suplantación de identidad mediante el uso de identificaciones oficiales.

Extorsión y difusión de contenido: el esquema para obtener dinero

De acuerdo con las indagatorias, una de las principales prácticas consistía en exigir grandes cantidades de dinero para eliminar publicaciones.

Una de las víctimas reveló que le solicitaron hasta 400 mil pesos para retirar contenido que afectaba su imagen.

Las denuncias también señalan que la red permitía pagar para difamar a terceros, lo que impactó tanto a figuras públicas como a ciudadanos y negocios locales.

De página viral a red de acoso digital en Telegram

Lo que inició como una página de contenido viral evolucionó hacia una red digital con más de 70 mil usuarios.

Su operación migró principalmente a Telegram, donde, mediante pagos de hasta 300 pesos, los usuarios podían acceder a canales exclusivos con contenido no verificado, señalamientos directos y ataques contra personas.

El anonimato de esta plataforma facilitó la expansión de prácticas de acoso cibernético y chantaje.

Posibles vínculos con trata de personas y reclutamiento

La Fiscalía estatal señaló que el delito más grave que se investiga es la posible relación con esquemas de reclutamiento de mujeres para promover servicios sexuales.

Reportes, testimonios y capturas de pantalla indican que existía un catálogo digital mediante el cual se captaba a mujeres bajo engaños, quienes posteriormente podían ser víctimas de extorsión.

A esto se suman denuncias de presión a usuarios, conocidos como “sobrinos”, para realizar pagos bajo amenazas de difundir contenido íntimo.

Testimonio: “Me arruinaron tres años de mi vida”

La influencer Mallory Caballero denunció haber sido víctima de acoso durante años por parte de estas cuentas.

“Me arruinaron tres años de mi vida. Estuve medicada, sin poder salir de mi casa… todos los días era un invento nuevo, un chisme nuevo”, relató.

Aseguró que era grabada y fotografiada en espacios públicos sin su consentimiento, y que el contenido era difundido con versiones falsas, lo que le provocó ansiedad constante.

Investigación en curso tras detenciones en Nuevo León

Tras meses de denuncias, la red ha sido desarticulada en sus principales plataformas; sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El caso sigue en desarrollo y podría revelar nuevas implicaciones en los próximos días.

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