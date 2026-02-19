“Caballo” presenta polémica “Ley Therian” en Congreso de Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un joven que se identifica como caballo acudió al Congreso del Estado de Nuevo León junto a su abogado Mauricio Castillo para presentar una propuesta ciudadana llamada “Ley Therian”, con la que buscan frenar el bullying y la discriminación contra este grupo, de acuerdo con reportes de medios locales.

Durante su presencia ante medios, el hombre —quien dijo llamarse Luis, tener 28 años y vivir en San Nicolás— usó una máscara de caballo. En la explanada arrancó plantas para simular que las comía y relinchó cuando fue cuestionado por reporteros.

¿Qué propone la “Ley Therian” en Nuevo León?

La iniciativa fue entregada en la Oficialía de Partes y plantea crear una Ley de Protocolos de Convivencia Educativa y Prevención de Bullying.

Según el abogado Mauricio Castillo, el objetivo es:

Evitar acoso en escuelas públicas y privadas.

Crear observatorios ciudadanos juveniles.

Establecer acompañamiento psicológico.

Sancionar a docentes o directivos que no actúen ante casos de acoso.

Castillo afirmó que en Nuevo León hay entre 100 y 200 jóvenes que se identifican como therians y que enfrentan discriminación.

Postura del promovente y contexto

Luis explicó que desde los 10 años se identifica espiritualmente como caballo y que combina su vida laboral —trabaja como asistente en una veterinaria— con su identidad therian en su tiempo libre.

“Que la gente no nos juzgue”, expresó ante medios de comunicación.

El abogado también solicitó mesas de trabajo con autoridades educativas y de salud, además de la Fiscalía estatal, para prevenir posibles delitos contra este grupo.

Hasta el momento, el Congreso local solo recibió la propuesta ciudadana. El documento deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar si se analiza en comisiones.

