Proponen “Ley Therian” en Nuevo León; joven llega al Congreso con iniciativa

Un joven presentó una iniciativa llamada Ley Therian en Nuevo León, con el objetivo de impulsar protocolos contra el acoso y la discriminación hacia personas que se identifican psicológicamente como animales. La propuesta fue entregada en el Congreso de Nuevo León como iniciativa ciudadana.

El promovente, identificado como Luis, de 28 años, acudió al recinto acompañado de su abogado. Llegó con máscara de caballo y relinchando, como parte de una acción para visibilizar su causa.

Qué propone la Ley Therian

La iniciativa busca que se establezcan medidas específicas contra la discriminación en distintos entornos, entre ellos:

Escuelas

Espacios públicos

Ámbitos privados

El planteamiento central es que existan protocolos que protejan a personas que se identifican como animales, conocidas como therians.

Vacío legal en México

De acuerdo con especialistas consultados, en el marco jurídico mexicano no existe reconocimiento legal para los therians. La abogada penalista Claudia Anabel Garro Tapia explicó que las leyes actuales contemplan categorías como orientación sexual, ideología o características físicas, pero no incluyen la autopercepción como animal.

Señaló que, para que esta condición tenga protección jurídica específica, sería necesario legislar una reforma que incorpore esta categoría dentro de la normativa vigente.

Límites legales y de derechos

La especialista explicó que, aun cuando una persona se identifique como animal, jurídicamente sigue siendo considerada humana y sujeta a derechos y obligaciones como tal.

Indicó que esta condición no implica acceso a servicios diseñados para animales, como atención veterinaria, debido a que la preparación médica está basada en la biología humana.

También advirtió que ciertas conductas en espacios públicos podrían derivar en sanciones administrativas si afectan normas de convivencia, por ejemplo, actos considerados faltas cívicas.

Llamado al respeto y a la información verificada

La abogada subrayó que, mientras no se vulneren derechos de terceros, es importante evitar actos de violencia o segregación contra personas que se identifican como therians.

En el mismo sentido, se recomendó no difundir información no verificada sobre el fenómeno, debido a la presencia de contenidos erróneos en redes sociales.

