Nuevo León lanza “Ayudamos a los Estudiantes”: transporte público barato desde el 23 de febrero

El Gobierno de Nuevo León anunció el arranque del programa “Ayudamos a los Estudiantes” que otorgará una tarifa preferencial a todos los alumnos de educación media superior y superior.

A partir del próximo 23 de febrero, más de 47 mil 140 estudiantes del nivel medio superior y superior de escuelas estatales se beneficiarán con una tarifa preferencial de 10 pesos en el transporte público y el Metro.

Recordemos que actualmente hay un deslizamiento mensual de 10 centavos en la tarifa de camiones y del metro. El precio de las rutas de camiones seguirá aumentando hasta alcanzar los 17 pesos, mientras que el aumento en el Metrorrey llegará a los 15 pesos en mayo de 2030.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador Samuel García, a partir del 23 de febrero comenzará la repartición de tarjetas para que los estudiantes disfruten de la tarifa preferencial en el transporte público.

Anteriormente, la tarifa preferencial sólo aplicaba para estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero a partir de la próxima semana se suman más de 47 mil estudiantes de instituciones académicas como el Conalep, el Colegio Militarizado, el CECyTENL y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, entre otros.

