Rescatan a hombre secuestrado en Montemorelos, detiene cuatro y asegura armas

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Foto: GettyImages

Un hombre que permanecía privado de la libertad desde el pasado 21 de mayo fue rescatado durante un operativo de la Fiscalía Antisecuestros de Nuevo León en el municipio de Montemorelos. La acción dejó cuatro detenidos, una persona abatida y el aseguramiento de armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el despliegue se realizó durante la madrugada de este sábado en la comunidad de El Fraile, donde agentes de investigación ubicaron el inmueble en el que presuntamente mantenían cautiva a la víctima.

Operativo en Montemorelos permitió liberar a la víctima

Según la Fiscalía, el hombre había sido privado de la libertad en las inmediaciones de los municipios de Montemorelos y General Terán.

Las autoridades informaron que, tras labores de inteligencia y seguimiento, lograron intervenir el lugar y liberar a la víctima.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres, quienes presuntamente estarían relacionados de manera directa con el secuestro.

Agentes fueron atacados a balazos

La Fiscalía detalló que, durante las acciones de rescate, elementos ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Ante la agresión, los agentes respondieron en legítima defensa y repelieron el ataque, lo que derivó en el abatimiento de un presunto agresor.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas detenidas ni del hombre fallecido.

Aseguran armas de uso exclusivo del Ejército

Como resultado de la intervención en el inmueble, las autoridades aseguraron:

Cinco armas de fuego

Equipo relacionado con la investigación

Evidencia que será integrada a la carpeta correspondiente

La Fiscalía de Nuevo León señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades legales de las personas involucradas.

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