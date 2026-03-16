Harfuch y jefe de la DEA revisan estrategia contra drogas y armas en reunión en Washington

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Terrance Cole y Omar García Harfuch. Foto: X de @OHarfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que sostuvo un encuentro en Washington D. C., Estados Unidos, con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, en el que abordaron temas en materia de seguridad.

Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA

El funcionario señaló que asistió a la reunión en representación del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de abordar temas relacionados con la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Durante el encuentro, indicó, se habló sobre la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambos países para enfrentar delitos vinculados con el tráfico de drogas y de armas.

Precisó, además, que uno de los objetivos de este tipo de encuentros es mantener la coordinación entre autoridades de ambos países para lograr detenciones relevantes vinculadas con delitos de alto impacto.

DEA destaca reunión entre García Harfuch y Terrance Cole

Por su parte, la DEA indicó que Terrance Cole y Omar García Harfuch intercambiaron puntos de vista sobre los mecanismos de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico.

Otro de los puntos que se trataron durante la reunión fue la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera.

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