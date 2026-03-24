Acusan a funcionario de intento de violación en el municipio de Oaxaca

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Acusan de abuso a funcionario del municipio de Oaxaca. Foto: Getty Images

Un funcionario del municipio de Oaxaca habría sido acusado de intento de violación, según reportes locales. Ante la situación, las autoridades oaxaqueñas informaron que separaron de su cargo al servidor público para que inicien las averiguaciones correspondientes.

Denuncian a funcionario del municipio de Oaxaca por intento de violación

Reportes locales y redes sociales informan que un funcionario del municipio de Oaxaca fue acusado de intento de violación. Se trataría de un servidor público que trabaja en la Tesorería Municipal.

Mencionan que el intento de abuso sexual habría ocurrido al interior del Palacio municipal, razón por la cual las autoridades locales decidieron separar de su cargo al funcionario acusado, para que comiencen las investigaciones correspondientes.

Municipio de Oaxaca separa de su cargo a funcionario acusado

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el municipio de Oaxaca informó que, ante los señalamientos difundidos, activaron los protocolos de atención y protección, dando acompañamiento a la posible víctima a través del Instituto Municipal de la Mujer.

Igualmente, indicaron que, como medida preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes el servidor público señalado fue separado de su cargo.

Agregaron que para garantizar la atención a la ciudadanía, designaron a una persona encargada del despacho de la Tesorería Municipal para que asuma las funciones del área.

“Este Gobierno reitera su compromiso de cero tolerancia a cualquier forma de violencia, actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley”, señalaron por último.

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