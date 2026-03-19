Rayo mata a tres en Oaxaca; autoridades lanzan alerta urgente

GENERANDO AUDIO...

Rayo mata a tres personas en Oaxaca. Foto ilustrativa/Getty Images

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca dio a conocer que recientemente tres personas murieron por la caída de un rayo, por lo que pidieron a la población seguir una serie de recomendaciones durante las tormentas eléctricas.

Tres personas mueren por caída de rayo en Oaxaca

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que tres personas murieron por la descarga eléctrica de un rayo en el municipio de Santa María Ozolotерес, en la región Sierra Sur.

Según información de esta dependencia oaxaqueña, las tres víctimas se resguardaba de una tormenta bajo un techo dentro de un predio de cultivo, cuando fueron alcanzadas por un rayo, provocando que perdieran la vida inmediatamente.

Emiten recomendaciones por tormentas eléctricas en Oaxaca

Luego de este accidente, Protección Civil de Oaxaca dio una serie de recomendaciones para tomar en cuenta durante tormentas eléctricas.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a hacer lo siguiente:

Evitar refugiarse bajo árboles, techos improvisados o estructuras metálicas

No permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante lluvias

Suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos

Resguardarse en viviendas o edificios con techo firme y protección contra descargas eléctricas

Mantenerse alejados de cercas, herramientas metálicas, motocicletas o maquinaria agrícola

Evitar el uso de teléfonos celulares conectados a la corriente y de aparatos eléctricos durante la tormenta

Y si alguna persona se encuentra en campo abierto y no existe refugio, agacharse con los pies juntos evitando acostarse en el suelo

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.