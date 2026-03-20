Asesinan a Nazaret Cortés Velasco, comisaria ejidal en Oaxaca;  investigan feminicidio

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Asesinan a Nazaret Cortés Velasco, comisaria ejidal en Oaxaca. Foto: Uno TV

Nazaret Cortés Velasco, comisariada ejidal de San Pedro Totalapan, Oaxaca, fue asesinada a balazos en el municipio de Totolapan, informó la Fiscalía General del Estado. La agresión ocurrió cuando la defensora ambiental llegaba a su vivienda, a unos 80 kilómetros al sur de la capital del estado.

El ataque se registró días después de que la propia Nazaret difundiera un video en redes sociales donde explicaba un proyecto comunitario para proteger la fauna del ejido Barranca Escarbado mediante cámaras trampa.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, la víctima, de 38 años, viajaba en una camioneta oficial al momento del ataque. En el vehículo también se encontraba su hija, quien resultó herida.

Tras los hechos, la autoridad activó el protocolo de investigación por el delito de feminicidio y desplegó a personal ministerial, policial y pericial para esclarecer el caso.

Familiares de la defensora confirmaron su fallecimiento mediante una esquela e invitaron a la excavación de la tumba, conforme a sus usos y costumbres.

El video previo a la muerte de Nazaret Cortés

En el video difundido por la propia Nazaret Cortés, la comisaria ejidal explicó que el objetivo del proyecto era monitorear especies y evitar la cacería ilegal en su territorio.

“Estamos con nuestro proyecto de ordenamiento territorial y en esta ocasión venimos a poner cámaras trampa, para ver toda la fauna que se encuentra en el lugar y también para tener más controlada la cacería de venado, entre otras especies, que encontramos aquí en nuestro ejido”, Nazaret Cortés, comisaria ejidal

De acuerdo con la grabación, Cortés destacó que el objetivo era informar con qué especies se contaban en la zona.

“Este trabajo es para, meramente, informarle al pueblo que es con lo que contamos todavía en este lugar, qué animales, qué especies, qué es lo que tenemos que proteger, y seguir luchando para proteger nuestras tierras”, Nazaret Cortés, comisaria ejidal

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