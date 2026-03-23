Reabre escuela histórica en Oaxaca a casi 9 años del sismo de 2017

GENERANDO AUDIO...

Escuela afectada. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

A casi nueve años del sismo en México de 2017, la escuela primaria “Benito Juárez” reabrió sus puertas en Tehuantepec, Oaxaca, luego de un largo proceso de reconstrucción que permitió recuperar este inmueble histórico construido en 1795 y que fue, originalmente, el Cabildo de Indios, un espacio clave en la organización social de la época colonial.

El sismo de 2017 puso en riesgo su valor histórico y su función educativa. Durante años, especialistas trabajaron en la restauración, respetando la arquitectura original y reforzando los cimientos para el futuro.

Arturo Toledo Méndez, el arquitecto responsable de la obra de reconstrucción de la escuela, habló de los trabajos que se realizaron y que, finalmente, lograron que la escuela reabriera las puertas para recibir a alumnos y profesores.

“Hicimos un trabajo de retirar toda la cubierta, la cubierta era de concreto, igual que las vigas, los muros de adobe para colocar una estructura más ligera que es la tradicional, que es de madera, como lo ven actualmente y con teja, de ahí estabilizamos los muros”, Arturo Toledo Méndez, arquitecto responsable de la obra de reconstrucción.

Las instalaciones remodeladas recibieron a los estudiantes, quienes tuvieron que tomar clases en sedes alternas tras el sismo de 2017.

“Estoy feliz porque desde que mi hermana entró en la escuela se derrumbó, mi hermana fue a varios lugares a tomar clases, yo siempre iba a verla, y pues ya estoy acá. Me siento feliz, contenta de que ya tenemos otro lugar nuevo para trabajar”, Renata Salud Velásquez, estudiante

El inmueble, que tiene más de 200 años de historia y que actualmente es destinado al uso educativo, sigue siendo un referente de identidad, memoria histórica y formación comunitaria para las generaciones tehuanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.