Lluvias y viento derriban laurel en el Zócalo de Oaxaca; van 10 en la ciudad en las últimas 24 horas

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Foto: Especial

Un laurel de aproximadamente 10 metros de altura cayó en el Zócalo de Oaxaca a consecuencia del reblandecimiento del suelo provocado por las lluvias que genera el frente frío 41.

El laurel se ubicaba enfrente del Palacio de Gobierno y, de acuerdo con Protección Civil, no hubo lesionados.

“A consecuencia de la lluvia se reblandece la tierra, los vientos fuertes que ha habido ahorita, desgraciadamente ya está completamente seco el árbol y propició su caída… sin lesionados, nada más”

José Manuel Morales / Protección Civil Oaxaca

Elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Oaxaca de Juárez cortaron con motosierras las frondosas ramas del laurel de aproximadamente 50 años.

La zona fue acordonada por Protección Civil, mientras laboraban en el corte de los troncos y ramas para despejar la zona.

En las últimas 24 horas, una decena de árboles de gran altura han caído en la capital de Oaxaca, a consecuencia de las lluvias y vientos que genera el frente frío 41.

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