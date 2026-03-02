Asaltaban con “llave china” en la Central de Abasto de Oaxaca; ya están detenidos

GENERANDO AUDIO...

Sujetos asaltaban con “llave china” en la Central de Abasto. Foto: FGE Oaxaca.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que lograron detener a dos sujetos que asaltaban a personas utilizando una “llave china”, una especie de movimiento para someter a sus víctimas y quitarles todas sus pertenencias en la Central de Abasto del estado.

Dos sujetos asaltaban con “llave china” en Central de Abasto de Oaxaca

Como lo indica la Fiscalía de Oaxaca en un video publicado en sus redes sociales oficiales, tras trabajos de investigación e inteligencia criminal, lograron detener a dos hombres que asaltaban a personas en la Central de Abasto del estado, usando una “llave china”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, todo ocurrió el 21 de febrero de 2026, cuando la víctima identificada como R.A.G. caminaba sobre Periférico, justo en la esquina con Diagonal de Mercaderes, en la Central de Abasto de la capital de Oaxaca.

Fue en este punto que tres sujetos la interceptaron; mientras uno la sujetaba aplicándole una “llave china”, los otros dos le quitaron sus pertenencias.

Imputados por robo con violencia física y moral

Luego de trabajos de investigación de las autoridades oaxaqueñas, lograron detener a dos de los sujetos implicados en estos hechos, identificados como L.E.G.D. y P.L.P.O., quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica, así como imputados por el juez recientemente.

“Luego de la presentación de datos de prueba por parte de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, el Juez de la causa calificó como legal la detención y formuló imputación”, informó la Fiscalía de Oaxaca este 1 de marzo.

Por último, las autoridades reiteraron que realizan trabajos de investigación con estricto apego a la ley, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y contribuir a la seguridad y protección del patrimonio de la ciudadanía.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.