Destituyen a titular del DIF y a dos funcionarias más por muerte de niñas haitianas en Oaxaca

Destituyen a titular por niñas haitianas ahogadas en albergue. Foto: DIF Oaxaca.

Luego de que se reportara la muerte de dos niñas haitianas ahogadas en el albergue para migrantes “Casa Hogar Patos”, perteneciente al DIF Oaxaca, el gobernador Salomón Jara tomó la decisión de destituir a la titular de esta dependencia, así como a dos funcionarias más.

Titular del DIF Oaxaca es destituida

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, tomó la decisión de destituir a la titular del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, luego de que se reportara la muerte de dos niñas haitianas ahogadas en un albergue de migrantes de esta institución.

Pero también el mandatario oaxaqueño informó que por los hechos ocurridos en el Centro de Asistencia Social “Casa Pato”, separó de su cargo a dos funcionarias más, a la coordinadora general de albergues, así como a la directora del espacio donde ocurrió todo.

“Ante los lamentables sucesos ocurridos en el Centro de Asistencia Social ‘Casa Pato’, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció que separó del cargo a la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora general de Albergues y la directora de este espacio”, indicó el gobierno oaxaqueño en un comunicado.

A través de sus redes sociales oficiales, Salomón Jara lamentó el incidente en el albergue y expreso sus condolencias y solidaridad con la madre de las niñas y toda su familia.

Foto: Gobierno de Oaxaca.

Abren carpeta de investigación

También el gobernador de Oaxaca dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación y ya comenzaron con las indagatorias para fincar responsabilidades que procedan conforme a la ley.

“Se han tomado decisiones inmediatas, para que este proceso tenga garantiza la imparcialidad en su desarrollo, nuestra prioridad es la verdad, la justicia, protección de la niñez; y si hubo omisiones, habrá consecuencias conforme a la ley”, dijo el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

Mientras que la titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), Yarib Hernández García dijo que se activaron los protocolos de búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes en cuanto se reportaron los hechos, llegando al lugar bomberos y elementos de seguridad para recuperar los cuerpos de las niñas haitianas.

¿Qué pasó en el albergue “Casa Pato”?

Este pasado martes 24 de febrero, dos niñas haitianas murieron ahogadas al caer a una fosa séptica dentro del albergue para migrantes “Casa Pato”, perteneciente al DIF Oaxaca, de acuerdo con autoridades estatales. Las menores se encontraban alojadas junto con su madre en el centro de tránsito para personas migrantes.

Según la Fiscalía General de Oaxaca, las niñas estaban jugando cuando ocurrió el accidente dentro de las instalaciones del albergue.

