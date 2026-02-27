Así operaban dos estafadores con fraudes en venta de carros en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Estafadores que hacían fraudes con venta de carros. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Las autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a dos presuntos estafadores que llevaban a cabo fraudes a través de la venta de carros en la entidad.

Detienen a estafadores de venta de carros en Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca informó que detuvo a dos hombres por el delito de fraude, pues son acusados de ser presuntos estafadores a través de la venta de carros.

Según las autoridades, estos sujetos fueron identificados con las iniciales D.D.C.F. y A.P.T., que además eran trabajadores de la agencia de automóviles Chevrolet MEGA Oaxaca S.A. de C.V.

Al respecto, indicaron que el hombre identificado como D.D.C.F. salió de Oaxaca en cuanto se hicieron públicas las denuncias en su contra, por lo que las autoridades aplicaron los protocolos para rastrearlo y lograron ubicarlo en Monterrey, Nuevo León, donde finalmente fue detenido.

Mientras que el sujeto identificado como A.P.T. seguía trabajando como gerente de la agencia de automóviles, por lo que fue detenido dentro de la entidad.

“En los expedientes penales constan varias carpetas de investigación acumuladas en contra de los dos imputados que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para dar trámite y seguimiento al proceso penal en contra de ambos por el delito de fraude“, se lee en un comunicado de las autoridades oaxaqueñas.

¿Cómo operaban estos estafadores en Oaxaca?

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, recibieron varias denuncias sobre estos dos presuntos estafadores, en las que las personas afectadas explicaron que entregaron sus carros y cantidades de dinero para supuestamente adquirir vehículos nuevos.

Sin embargo, estos dos hombres nunca registraron la recepción de estos bienes. De esta manera, las autoridades oaxaqueñas configuraron el delito de fraude por parte de estos empleados de la agencia de automóviles Chevrolet MEGA Oaxaca S.A. de C.V., la cual se encuentra en Periférico número 302, colonia San José La Noria, perteneciente a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

“La Fiscalía de Oaxaca prioriza, en este tipo de casos, el pago del daño en los procesos reparatorios como parte fundamental de la procuración de justicia para el resarcimiento del daño patrimonial en contra de las víctimas por la naturaleza del delito”, se lee por último en un comunicado de prensa.

