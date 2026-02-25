Detienen a jefe de departamento del DIF; suman tres detenidos por muerte de niñas haitianas en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Detienen a jefe de departamento de DIF Oaxaca. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Tras la muerte de dos niñas de nacionalidad haitiana, que perdieron la vida ahogadas en una fosa séptica de la Casa Hogar Patos del Sistema DIF Oaxaca, la Fiscalía estatal informó la detención de una tercera persona más que se desempeñaba como jefe de departamento de servicios generales de dicho albergue para personas en tránsito.

Esta detención se suma al aseguramiento de dos personas más ocurridas en las horas posteriores al accidente, la directora de la Casa Hogar Patos y la coordinadora de los albergues del sistema DIF Oaxaca.

También fue separada de su cargo la directora del sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas.

La Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Gobierno informaron que se ha brindado el apoyo psicológico y legal a la madre de las menores, así como con autoridades migratorias para iniciar los trámites de repatriación o asilo a la madre.

El albergue se mantiene asegurado por elementos de la Fiscalía de Oaxaca y operando con los servicios humanitarios normales a las personas albergadas.

¿Qué pasó en el albergue “Casa Pato”?

Este pasado martes 24 de febrero, dos niñas haitianas murieron ahogadas al caer a una fosa séptica dentro del albergue para migrantes “Casa Pato”, perteneciente al DIF Oaxaca, de acuerdo con autoridades estatales. Las menores se encontraban alojadas junto con su madre en el centro de tránsito para personas migrantes.

Según la Fiscalía General de Oaxaca, las niñas estaban jugando cuando ocurrió el accidente dentro de las instalaciones del albergue.

