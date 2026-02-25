Mueren dos niñas haitianas al caer en fosa séptica en albergue del DIF Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Dos niñas haitianas murieron ahogadas al caer a una fosa séptica dentro del albergue para migrantes “Casa Hogar Patos”, perteneciente al DIF Oaxaca, informaron autoridades estatales este 24 de febrero. Las menores se encontraban alojadas junto con su madre en el centro de tránsito para personas migrantes.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, las niñas estaban jugando cuando ocurrió el accidente dentro de las instalaciones del albergue.

Investiga la Fiscalía de Oaxaca muerte de niñas haitianas

La autoridad ministerial confirmó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Tras el incidente, dos personas del albergue fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona al interior y exterior del inmueble, donde fueron recuperados los cuerpos de las menores.

Destituyen a funcionarias del DIF Oaxaca

En conferencia de prensa, la procuradora estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández, informó la destitución inmediata de la directora del albergue y de la coordinadora general de albergues.

La funcionaria señaló que se activaron los protocolos de búsqueda y que el Cuerpo de Bomberos participó en las labores que llevaron al hallazgo.

También fue separada del cargo la directora estatal del DIF Oaxaca, Maribel Salinas. Las autoridades estatales indicaron que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades.

