Asesinan a padre de familia en el interior de un preescolar en Juchitán; era dirigente de mototaxistas

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Asesinan a padre de familia dentro de preescolar. Foto: Rusvel Rasgado/Uno TV

Un padre de familia fue asesinado a balazos al interior del preescolar “Luz María Serradel”, ubicado en la Segunda Sección de Juchitán, Oaxaca, en un ataque armado ocurrido durante la mañana.

La víctima fue identificada como Julio César Pineda Orozco, quien se desempeñaba como dirigente de mototaxistas del sindicato Libertad en la región.

Ataque ocurrió previo a festival escolar

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio se registró momentos antes de que iniciara un festival por el inicio de la primavera en el plantel educativo.

Sujetos armados ingresaron a la escuela y, sin mediar palabra, dispararon contra la víctima con armas de grueso calibre, lo que provocó su muerte en el lugar.

Hechos ocurrieron frente a niños y padres de familia

El ataque se registró en presencia de padres de familia, alumnos y personal docente, lo que generó momentos de pánico dentro del preescolar.

Tras los hechos, la zona fue acordonada por autoridades, mientras elementos de seguridad y peritos iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Autoridades condenan el crimen

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero Pérez, condenó el ataque a través de redes sociales.

“¡Con los niños no! ¡Con las escuelas no! ¡Con la educación no! Esto se llama cobardía”, expresó en su cuenta oficial.

Se reporta otro ataque armado en Juchitán

Más tarde, en la misma ciudad de Juchitán, otra persona fue ejecutada y dos más resultaron heridas por arma de fuego, en hechos distintos que también son investigados por las autoridades.

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