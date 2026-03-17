Bloqueo en Oaxaca por bajos precios del mango deja sin paso a Chiapas

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Bloqueo de Oaxaca a Chiapas por parte de productores de mango. Foto: Uno TV

Productores de mango del Istmo de Oaxaca realizaron un bloqueo carretero que dejó sin paso vehicular hacia el estado de Chiapas, en protesta por el bajo precio que reciben por su producto.

Los inconformes, provenientes de comunidades como San Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar y Reforma de Pineda, denunciaron que las empacadoras pretenden pagar 140 pesos por reja de mango, mientras que ellos exigen al menos 250 pesos para cubrir costos de producción.

Suspenden corte y entrega de mango

Desde el fin de semana, los productores decidieron suspender el corte del fruto y su entrega a las empacadoras, como medida de presión ante la falta de acuerdos.

Señalaron que sus huertas cumplen con todas las normas sanitarias y están libres de plagas, por lo que consideran injusto el precio actual, especialmente al comparar con temporadas anteriores, cuando se pagaban hasta:

600 pesos por caja de mango Ataulfo

500 pesos por caja de mango Tommy

Productores reclaman altos costos de producción

De acuerdo con los productores, mantener una hectárea de cultivo implica una inversión de hasta 120 mil pesos. Por ello, es complicado sostener la actividad con los precios actuales.

La producción de mango es una de las principales actividades económicas en municipios como San Pedro Tapanatepec, Chahuites y Zanatepec. Ahí, gran parte del fruto se destina a exportación, principalmente hacia Estados Unidos.

Con el bloqueo, que inició alrededor de las 7:00 de la mañana y fue levantado cerca de las 18:00 horas, los manifestantes exigieron la intervención de autoridades federales y estatales para establecer mecanismos que garanticen un precio justo y evitar pérdidas en la actual temporada.

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