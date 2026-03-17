Policía estatal retira bloqueos de cuatro puntos en Oaxaca

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Repliegue de manifestantes en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés

La Policía Estatal de Oaxaca desalojó esta mañana cuatro puntos de bloqueo que mantenían dos grupos de manifestantes en la ciudad de Oaxaca.

Desde las seis de la mañana de este martes, integrantes del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos, bloquearon tres cruceros de la capital oaxaqueña para exigir obras sociales a decenas de comunidades indígenas del estado.

Después de dos horas de los cierres carreteros, la Policía Estatal activó un operativo para desalojar a los manifestantes.

El primer desalojo ocurrió en el crucero de 5 Señores donde los manifestantes se replegaron ante la presencia policial. El segundo ocurrió en el crucero de la carretera federal 190 y Héroes de Chapultepec donde la policía utilizó varias descargas de gas lacrimógeno ante la resistencia de un grupo de manifestantes.

Uno de los manifestantes se opuso y fue golpeado por la policía…

Enseguida se trasladaron al crucero del Monumento a la Madre, donde los manifestantes corrieron sin resistirse al desalojo.

El último punto de bloqueo fue sobre la carretera federal 190 en la salida a la Ciudad de México donde un grupo de colonos de Pueblo Nuevo bloqueó la carretera para exigir obras de desazolve ante el temor de inundaciones.

Sin embargo, sin mediar palabras, la policía replegó a empujones a los manifestantes entre los que se encontraban adultos mayores.

Tras el operativo ambos grupos de manifestantes se replegaron en las calles de la ciudad.

No hubo personas detenidas.

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