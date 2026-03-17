Hasta en 15 mil pesos se puede comprar un tucán en la Central de Abastos de Oaxaca

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Pueden comprar tucán en la Central de Abastos de Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés

Hasta en 15 mil pesos se puede comprar, de forma ilegal, pero a la vista de todos menos de las autoridades ambientales, una cría de tucán que se exhibe en el conocido pasillo de las mieles de la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca.

De esto se percató una ciudadana, quien registró en video para documentar el acto ilegal en contra de la biodiversidad. Y después, hasta este lugar, llegó la asociación civil “Colmillo Blanco”, fundada por el ambientalista Carlos Alberto Morales.

“Ahorita con una denuncia anónima, pues es que quisimos cerciorarnos que sí, efectivamente era verdad lo que nos dijeron y pues lo comprobamos, al público en general están ofreciendo la venta de un tucán, una especie que debe estar protegida”, dijo Carlos Alberto Morales.

Hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lo ofrecen en 15 mil pesos. Foto: José de Jesús Cortés.

También UnoTV acudió a registrar en video la forma en que una especie en peligro de extinción, por la pérdida de su hábitat, se exhibe dentro de una jaula, donde el ave no puede ni moverse.

A lo largo de este pasillo, se venden también loros y pericos, además de esta especie conocida como tucán pico de canoa, una de las más buscadas por los colores hermosos de su gran pico.

“Sí, el precio que ofrecen al público es de 15 mil pesos. Yo creo que es una muestra nada más del beneficio que ellos tienen y de la explotación, no solamente de las aves, de otras especies porque ahí tienen pericos, tienen loritos, y me imagino que otras especies que por encargo también las han de conseguir. Es triste que nuestras autoridades no tomen en cuenta esta situación“, señaló el ambientalista de Colmillo Blanco.

En México existen 42 especies de esta que comparten como característica poseer un pico muy desarrollado y de colores atractivos, siendo la principal causa para su comercio y sacrificio, por lo que está protegido por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat.

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