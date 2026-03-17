FORO toma el Zócalo de Oaxaca: ¿qué exigen?

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Plantón en el Zócalo de Oaxaca. Foto: FORO-Facebook.

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) dio a conocer que comenzó un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca el pasado lunes 16 de marzo de 2026, como forma de manifestarse y exigir a las autoridades que cumplan sus demandas.

Plantón de FORO en el Zócalo de Oaxaca

A través de sus redes sociales, como en su página de Facebook, el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) informó que comenzaron formalmente su “jornada de lucha” con una movilización que salió del crucero del Aeropuerto hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde finalmente iniciaron un plantón permanente.

Pero además de estas manifestaciones, indicaron que también llevaron a cabo algunas movilizaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, como en Santa María Jalapa del Marqués, El Coyul y Santo Domingo Zanatepec.

“Como resultado de esta acción colectiva, hemos instalado un plantón de manera permanente en el Zócalo, espacio desde el cual daremos continuidad a nuestras acciones de organización, resistencia y exigencia de justicia”, se lee en su comunicado compartido en redes sociales.

¿Por qué realizan este plantón en Oaxaca?

De acuerdo con el FORO, este plantón y jornada de lucha tiene como objetivo hablar directamente con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como con el Gobierno Federal, para darles a conocer su pliego de demandas, las cuales están centradas en “justicia, tierra y territorio, demandas históricas de nuestros pueblos, comunidades y organizaciones”.

Y también por la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Oaxaca, reiteraron que sus demandas responden principalmente a problemáticas reales que viven las comunidades locales y que para el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas necesitan una atención urgente por parte de autoridades estatales, pero también federales.

Piden atención a posibles actos de intimidación

También por su plantón en el Zócalo de Oaxaca, hacen un llamado a las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, colectivos y a la sociedad en general, para que se ponga atención ante cualquier posible acto de intimidación, amenazas o agresiones contra las personas, familias y organizaciones que forman parte.

“Responsabilizamos a las autoridades de garantizar la integridad y seguridad de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y a la organización social. Reafirmamos que nuestra movilización es pacífica, legítima y necesaria, y que continuaremos en resistencia y organización hasta que nuestras demandas sean escuchadas y atendidas ¡Por la justicia, la tierra y el territorio! ¡La lucha sigue!“, indican en su comunicado.

Comunicado de Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO).

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