Así explotó un polvorín clandestino en Oaxaca que dejó cuatro heridos

Explota polvorín clandestino en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver el momento exacto en que un polvorín clandestino explotó en el estado de Oaxaca, dejando cuatro heridos de gravedad.

Explota polvorín clandestino en Oaxaca

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, un polvorín clandestino explotó en la localidad de San Andrés Andúa, perteneciente a San Juan Sayultepec.

Justo por esta razón, explicó la dependencia oaxaqueña, autoridades municipales y otras corporaciones llevaron a cabo un operativo de seguridad para evitar riesgos adicionales.

Cuatro heridos de gravedad tras este accidente

Lamentablemente, por la explosión de este polvorín clandestino en el estado de Oaxaca, las autoridades informaron un saldo de cuatro personas heridas, las cuales fueron identificadas como F. J. G. A., K. J. R., P. J. G. y L. R. S.

Sí, indicaron que presentan quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que después de ser auxiliadas en el lugar del accidente, fueron trasladadas al hospital de Asunción Nochixtlán para recibir atención médica especializada.

“La dependencia exhorta a la población no almacenar, fabricar ni manipular pirotecnia sin los permisos y medidas de seguridad correspondientes; así como a evitar acercarse a sitios donde se elaboren o resguarden materiales explosivos de manera irregular”, indicaron a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, como en su página de Facebook.

Explosión del polvorín en Oaxaca quedó captada en video

La explosión del polvorín clandestino en Oaxaca quedó grabada en video, el cual ya ha comenzado a compartirse en redes sociales desde hace algunas horas.

En esta grabación de apenas 13 segundos, se puede ver una enorme columna de humo que sale del lugar de donde ocurrió el accidente, y se puede escuchar cómo algunos fuegos artificiales siguen encendiéndose.

