Controlan incendio en inmediaciones de Monte Albán, Oaxaca; no hay riesgo

GENERANDO AUDIO...

Incendio en Monte Albán, Oaxaca, fue controlado. FOTO: @Gob_Xoxocotlan

La tarde de este miércoles se registró un incendio en pastizales de Santa Cruz Xoxocotlán, en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca, informaron la Secretaría de Cultura y el INAH. El fuego se detectó en las faldas del cerro y generó alerta entre habitantes de la zona.

A través de redes sociales, pobladores reportaron que el incendio estaba fuera de control y pidieron apoyo urgente a las autoridades para sofocar las llamas y evitar riesgos a la población.

Incendio en Monte Albán fue controlado en su totalidad

Horas más tarde, autoridades municipales informaron que el incendio en Monte Albán fue controlado en su totalidad en los límites de Santa Cruz Xoxocotlán.

De acuerdo con el comunicado oficial, la pronta intervención permitió evitar mayores afectaciones en la zona cercana al sitio arqueológico.

En las labores participaron:

El Gobierno del Estado encabezado por Salomón Jara

La Comisión Estatal Forestal Oaxaca

Protección Civil Municipal

La Guardia Nacional

Las autoridades agradecieron el trabajo coordinado para proteger el entorno y a la población.

Pobladores y Lila Downs pidieron apoyo en redes

Durante la emergencia, habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán difundieron imágenes y mensajes en redes sociales para solicitar ayuda y alertar sobre el avance del fuego.

La cantante Lila Downs también expresó su preocupación por el incendio en la zona de Monte Albán y pidió apoyo para apagar las llamas.

Por su parte, el INAH y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México precisaron que el siniestro se registró en pastizales ubicados en las inmediaciones del sitio arqueológico.

Hasta el momento, no se reportan daños en la Zona Arqueológica de Monte Albán. Las autoridades se mantienen atentas ante cualquier eventualidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.