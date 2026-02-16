Detienen a presunto líder sindical tras balacera en la capital de Oaxaca

| 09:45 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Detienen a presunto líder transportista tras balacera en capital de Oaxaca.
Detienen a presunto líder sindical tras balacera. Foto: Fiscalía Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca atendieron una balacera en la capital del estado y medios reportaron que tras estos hechos detuvieron a un presunto líder sindical.

Balacera en la capital de Oaxaca

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, tras un alertamiento al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), corporaciones estatales y municipales atendieron un reporte de balacera en la región de Valles Centrales.

Al respecto, señalan que los hechos ocurrieron a las 8:31 horas del pasado domingo 15 de febrero de 2026, justo en la intersección de Periférico y la calle Carlos de María Bustamante, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Fue después del monitoreo de las cámaras de vigilancia que cuerpos de seguridad se movilizaron, ubicaron y llegaron a las calles de la capital de Oaxaca, donde se indicó que había ocurrido la balacera.

Balacera en la capital de Oaxaca alerta a autoridades.
Aseguraron una camioneta con impactos de bala. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Encuentran camioneta con impactos de bala

A las 8:38 horas, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca interceptaron y aseguraron una camioneta color negro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, la cual, además, presentaba impactos de bala en la puerta del conductor.

“Como parte del protocolo de seguridad, se realizó la inspección precautoria de tres personas -dos hombres y una mujer- que se encontraban en el lugar, para el deslinde de responsabilidades y la puesta a disposición ante la autoridad competente”, se lee en el comunicado de las autoridades oaxaqueñas.

Detuvieron a presunto líder de sindical

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, luego de que se reportara la balacera en calles de la capital de Oaxaca, las autoridades detuvieron a un presunto líder sindical.

Sí, se trataría de un hombre identificado como René B., quien presuntamente se identificó con las autoridades oaxaqueñas como un dirigente sindical y que aseguró que no había pasado nada, que los impactos de bala que tenía su camioneta no eran recientes.

A pesar de esto, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca lo detuvieron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Denuncian expulsión de alumno con autismo de la Universidad del Bienestar en Oaxaca sin explicación clara

Oaxaca

Denuncian expulsión de alumno con autismo de la Universidad del Bienestar en Oaxaca sin explicación clara

Video muestra cómo una pipa atropelló a mujer estadounidense en Oaxaca

Oaxaca

Video muestra cómo una pipa atropelló a mujer estadounidense en Oaxaca

Controlan incendio en inmediaciones de Monte Albán, Oaxaca; no hay riesgo

Oaxaca

Controlan incendio en inmediaciones de Monte Albán, Oaxaca; no hay riesgo

Ciudadana estadounidense muere atropellada en el Centro Histórico de Oaxaca

Oaxaca

Ciudadana estadounidense muere atropellada en el Centro Histórico de Oaxaca

Etiquetas: , ,