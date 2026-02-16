Detienen a presunto líder sindical tras balacera en la capital de Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Detienen a presunto líder sindical tras balacera. Foto: Fiscalía Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca atendieron una balacera en la capital del estado y medios reportaron que tras estos hechos detuvieron a un presunto líder sindical.

Balacera en la capital de Oaxaca

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, tras un alertamiento al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), corporaciones estatales y municipales atendieron un reporte de balacera en la región de Valles Centrales.

Al respecto, señalan que los hechos ocurrieron a las 8:31 horas del pasado domingo 15 de febrero de 2026, justo en la intersección de Periférico y la calle Carlos de María Bustamante, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Fue después del monitoreo de las cámaras de vigilancia que cuerpos de seguridad se movilizaron, ubicaron y llegaron a las calles de la capital de Oaxaca, donde se indicó que había ocurrido la balacera.

Aseguraron una camioneta con impactos de bala. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Encuentran camioneta con impactos de bala

A las 8:38 horas, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca interceptaron y aseguraron una camioneta color negro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, la cual, además, presentaba impactos de bala en la puerta del conductor.

“Como parte del protocolo de seguridad, se realizó la inspección precautoria de tres personas -dos hombres y una mujer- que se encontraban en el lugar, para el deslinde de responsabilidades y la puesta a disposición ante la autoridad competente”, se lee en el comunicado de las autoridades oaxaqueñas.

Detuvieron a presunto líder de sindical

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, luego de que se reportara la balacera en calles de la capital de Oaxaca, las autoridades detuvieron a un presunto líder sindical.

Sí, se trataría de un hombre identificado como René B., quien presuntamente se identificó con las autoridades oaxaqueñas como un dirigente sindical y que aseguró que no había pasado nada, que los impactos de bala que tenía su camioneta no eran recientes.

A pesar de esto, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca lo detuvieron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

