Video muestra cómo una pipa atropelló a mujer estadounidense en Oaxaca

Pipa atropelló a mujer estadounidense en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortez

Ya les contamos en una nota anterior sobre este accidente ocurrido en el Centro del estado de Oaxaca, pero ahora ha comenzado a compartirse un video que revela cómo y por qué el conductor de la pipa atropelló a la mujer estadounidense.

Conductor de pipa que atropelló a mujer estadounidense en Oaxaca se entregó

La tarde de este miércoles 11 de febrero, el conductor de una pipa atropelló a una mujer de nacionalidad estadounidense en el Centro de Oaxaca, por lo que lamentablemente falleció.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, este accidente ocurrió en la calle de Fiallo, esquina con la calle Hidalgo, en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Pero también indicaron que la víctima fue identificada como Carol Eagan de 82 años de edad, originaria de Washington D. C., quien estaba de vacaciones desde hace cinco días en esta entidad del país.

También las autoridades informaron que el conductor de la pipa fue detenido e identificado como Jonatan Bielma Mújica, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades.

Video captó el momento justo del accidente

Después de unas horas del accidente, en redes sociales comenzó a compartirse un video de una cámara de seguridad con el que se grabó el momento justo en que el conductor de la pipa atropelló a la mujer estadounidense en calles del Centro de Oaxaca.

En esta grabación de apenas 12 segundos se puede observar que la víctima originaria de Estados Unidos estaba cruzando la calle Fiallo cuando el conductor de la pipa dio vuelta en la esquina con calle Hidalgo, atropellándola y luego pasándole el vehículo encima con una de las llantas traseras.

Aunque una persona intenta advertirle al conductor que había arrollado a la mujer porque al parecer no la había visto, fue demasiado tarde y quedó tirada en el suelo. Entonces la pipa se detuvo metros más adelante.

Ahora las autoridades oaxaqueñas ya investigan qué fue lo que ocurrió para definir la situación jurídica del conductor.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

