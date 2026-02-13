Denuncian expulsión de alumno con autismo de la Universidad del Bienestar en Oaxaca sin explicación clara

GENERANDO AUDIO...

Expulsan a alumno con autismo de Universidad del Bienestar en Oaxaca. Foto: Getty.

Denuncian que un alumno con autismo fue expulsado de una Universidad del Bienestar en el estado de Oaxaca y sin ofrecer una razón clara de por qué se tomó está decisión al interior del plantel.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que intervendrá en un caso de discriminación hacia un alumno con autismo que fue expulsado de la Universidad del Bienestar de la Ciudad de Ixtepec.

Esto después de que comenzara a difundirse información sobre esta situación, en la cual se dio a conocer este caso de discriminación y expulsión de un estudiante de la Universidad del Bienestar, quien cuenta con una condición de espectro autista.

La universidad no manifestó una razón clara de la expulsión

De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través de la Oficina Regional Zona Istmo, realizó el acompañamiento del alumno y sus padres al plantel.

Sin embargo, indicaron que no lograron que se reintegrara al alumno a sus actividades escolares, a pesar de que el personal de la Universidad del Bienestar no dio una razón clara y concreta sobre su expulsión.

“En tanto, la DDHPO recabó la queja de las personas agraviadas, la cual fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por tratarse de una autoridad de carácter federal, sin embargo esta Defensoría se mantendrá vigilante del proceso de dicha queja en el marco de sus facultades y atribuciones, pues el derecho a la educación y a la no discriminación podrían ser vulnerados de manera sistemática, a lo cual, este organismo autónomo refuerza su compromiso en la garantía y protección de los derechos humanos de todas y todos los oaxaqueños, y en este caso de los grupos vulnerables”, se lee en el comunicado del organismo oaxaqueño.

