Atacan al periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional; lo reportan grave

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Ataque contra el periodista Óscar Merino en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images

Periodistas y comunicadores denuncian que el periodista Óscar Merino Ruiz sufrió un ataque armado el pasado lunes 16 de marzo de 2026 en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Ataque contra el periodista Óscar Merino en Oaxaca

A través de un comunicado de prensa, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, denunció que el periodista Óscar Merino Ruiz, director también del portal OM Noticias, sufrió un ataque armado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, el pasado lunes 16 de marzo.

“El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, condena enérgicamente la agresión armada perpetrada contra el comunicador oaxaqueño Oscar Merino Ruiz, director del portal OM Noticias, ocurrida la noche del lunes 16 de marzo en el municipio de Pinotepa Nacional”, indicaron.

Su estado de salud es grave

De acuerdo con la información que tiene el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, el periodista Óscar Merino fue atacado a balazos en la vía pública de Pinotepa Nacional, por lo que lamentablemente quedó gravemente herido y fue trasladado a una clínica donde le brindan atención médica.

“Este constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad”, agregaron.

Comunicado del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Exigen una investigación por el ataque contra el periodista

Por la agresión contra Óscar Merino, la organización exige a la Fiscalía General de Oaxaca llevar a cabo una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”, para esclarecer lo que pasó, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Asimismo, demandamos a las autoridades garantizar la protección del comunicador y de su familia, así como generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Oaxaca”, agregaron.

Por último, indicaron que se mantendrán al tanto del desarrollo de las investigaciones y de la evolución del estado de salud del periodista oaxaqueño.

¿Qué dice el gobernador de Oaxaca?

En conferencia de prensa, le preguntaron sobre este caso al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a lo que informó que el periodista Óscar Merino fue atacado en el barrio del Calvario, en Pinotepa Nacional, justo cuando salía del gimnasio acompañado de un familiar, por lo cual lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Además, aseguró que la Fiscalía de Oaxaca ya atrajo el caso para comenzar con las averiguaciones correspondientes y esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Nosotros no podemos permitir que se calle la voz de un comunicador, de un reportero; al contrario, nuestra solidaridad y nuestro apoyo y vamos a pedir que el fiscal investigue a fondo este problema”, comentó por último el mandatario.

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