Ataque armado deja 5 muertos en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca

Ataque en San Miguel Soyaltepec deja 5 muertos. Foto: Getty Images.

Las autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que se registró un ataque con armas de fuego en el municipio de San Miguel Soyaltepec, por lo que hay cinco muertos.

Se reportó ataque en San Miguel Soyaltepec

Fue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la que dio a conocer que se reportó un ataque con armas de fuego en la comunidad de Temascal, en el municipio de San Miguel Soyaltepec.

Por esta misma razón, las autoridades oaxaqueñas informaron que desplegaron de manera inmediata un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las primeras diligencias ministeriales y trabajos periciales.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones por la agresión, con disparos de arma de fuego, ocurrida en la comunidad de Temascal, perteneciente a San Miguel Soyaltepec, donde se desplegó de manera inmediata un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las primeras diligencias ministeriales y trabajos periciales”, se lee en un comunicado de la Fiscalía de Oaxaca que compartieron a través de sus redes sociales oficiales.

Foto: Getty Images

5 muertos por esta agresión en Oaxaca

Las autoridades oaxaqueñas aseguran que por este ataque con armas de fuego en San Miguel Soyaltepec, se registraron cinco muertos, todos del sexo masculino.

Ante esta situación, agregaron que las acciones de la Fiscalía del Estado permitirán fortalecer líneas de investigación, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de la agresión, “en la que perdieron la vida, cinco personas del sexo masculino”.

“Asimismo, la FGEO refuerza la coordinación interinstitucional mediante el intercambio de información estratégica, inteligencia criminal y despliegue de operativos de protección en la zona”, agregó la dependencia de Oaxaca.

Por último, explicaron que todas estas acciones se llevan a cabo en colaboración con los tres niveles de gobierno, principalmente por tratarse de comunidades limítrofes con el estado de Veracruz, lo que permite fortalecer la presencia operativa y garantizar mayores condiciones de seguridad para la población.

