Ataque deja tres muertos en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Ataque deja 3 muertos en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Foto: Getty Images.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que tras un ataque con armas de fuego en la comunidad de Asunción Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec, registraron un saldo de tres muertos.

Ataque armado en Asunción Ixtaltepec

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca la que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que la noche de este pasado jueves 19 de febrero de 2026, se registró un ataque armado en la comunidad de Asunción Ixtaltepec.

Según las primeras investigaciones de las autoridades estatales, esta agresión, con disparos de armas de fuego, habría sido un ataque directo realizado por una célula delictiva que opera en la localidad oaxaqueña.

“Las investigaciones iniciales revelan se habría tratado de una agresión directa, cometida por una célula delictiva local”, se lee en un comunicado oficial de la Fiscalía de Oaxaca.

Tres muertos por ataque en Oaxaca

Por este ataque armado en Asunción Ixtaltepec, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que localizaron a tres personas muertas.

Y según las autoridades oaxaqueñas, las tres víctimas del ataque directo con armas de fuego son hombres identificados por las iniciales L.S.A., A.L.A. y L.A.S.A.

Además, aseguraron que gracias a los primeros trabajos interdisciplinarios de la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía regional del Istmo, permitieron establecer las primeras pistas sobre los probables responsables por los indicios que localizaron.

“La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de intensificar las labores ministeriales para dar con el paradero de los generadores de violencia en regiones prioritarias como el Istmo de Tehuantepec”, indicaron por último.

