Detienen a sujeto en Oaxaca por golpear a niño con una botella y fracturarle el cráneo

Sujeto rompe cráneo a niño con botella en Oaxaca. Foto ilustrativa: Getty Images.

En el estado de Oaxaca lograron detener a un sujeto luego de que golpeara a un niño con una botella tras salir de una cantina, rompiéndole el cráneo.

Sujeto golpea a un niño con una botella en Oaxaca

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), un sujeto golpeó a un niño con una botella, rompiéndole el cráneo.

Según las investigaciones de las autoridades oaxaqueñas, el ataque contra el menor de edad ocurrió el pasado sábado 10 de enero de 2026, cuando el sujeto salió de una cantina y entonces golpeó con una botella al niño, quien estaba acompañado de su abuela materna en calles de la colonia Barrios Cantarranas, en el municipio de Santiago Niltepec.

Le rompió el cráneo

Por este ataque con una botella, el sujeto le rompió el cráneo al niño, provocando también que la vida del menor de edad corriera peligro.

“A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió fracturas en el cráneo que pusieron en riesgo su vida”, indicó la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado.

Autoridades localizaron al culpable. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Ubican y detienen al agresor

Tras recibir el reporte de este ataque, la Fiscalía de Oaxaca comenzó las investigaciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, con lo que obtuvieron una orden de aprehensión por el delito de lesiones agravadas y consiguieron la detención de este hombre identificado con las iniciales E.P.L., justo cuando se encontraba en calles de la Primera Sección, en Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

“Tras su detención, E.P.L., fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho”, agregaron las autoridades oaxaqueñas y señalaron por último que actuarán con firmeza ante delitos que atenten contra la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes.

