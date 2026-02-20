GENERANDO AUDIO...

Oaxaca es el estado más afectado por incendios. Foto: José de Jesús Cortés.

La Comisión Estatal Forestal informó que, hasta el corte de esta semana, se han registrado en Oaxaca 48 incendios forestales, afectando 7 mil 150 hectáreas en toda la entidad, siendo la causa principal la actividad humana.

Oaxaca, el más afecto por incendios; Istmo de Tehuantepec encabeza los reportes

De estos incendios, la región del Istmo de Tehuantepec es la más afectada con 16 incendios y más de 5 mil hectáreas afectadas, especialmente en la zona de los Chimalapas, por incendios agrícolas y pecuarias que se salen de control por los vientos fuertes que soplan en esta región oaxaqueña.

Además del Istmo de Tehuantepec, la región de la Mixteca ocupa el segundo lugar con 11 incendios, seguidos de la región central, especialmente en el municipio de Tlacolula, con la quema de pastizales que se salen de control.

Con estas cifras, el estado de Oaxaca se posiciona en primer lugar de superficie afectada a nivel nacional.

Hasta el momento, siguen activos tres incendios en los siguientes puntos del estado:

San Miguel Chimalapas

San Idelfonso Sola

Ejutla de Crespo

Para la atención de los incendios, Oaxaca tiene activos 21 brigadas con 218 personas entre combatientes y técnicos.

