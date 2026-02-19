Explota cohetería en San Miguel Etla, Oaxaca; hay una persona herida

GENERANDO AUDIO...

Cohetería explota en Oaxaca. Foto: Pepe Cortés.

Una persona lesionada con quemaduras en más del 90% de su cuerpo y daños materiales aún incuantificables, es el saldo de la explosión de una cohetería ubicada en el municipio de San Miguel Etla, en el estado de Oaxaca.

La explosión se escuchó en un radio de más de cinco kilómetros de la Villa de Etla, en la región central de Oaxaca.

La persona lesionada fue trasladada al hospital civil de la ciudad de Oaxaca, y al menos otras 10 más fueron atendidas en el lugar por quemaduras leves y crisis nerviosas.

Esta es la tercera explosión de talleres dedicados a la cohetería en Oaxaca, una de estas ocurrió el 7 de febrero en San Jerónimo Sosola ocasionando la muerte de tres personas y otra más el lunes en inmediaciones de Nochixtlán con saldo de una persona lesionada por quemaduras graves.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.