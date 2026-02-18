Salomón Jara realiza cambios en su gabinete en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Salomón Jara anuncia cambios en su gabinete en Oaxaca. Foto: Uno TV

El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer cambios en su gabinete de Gobierno luego del proceso de revocación de mandato que llevó a cabo en la entidad y con lo que se confirmó la estadía en su puesto.

Cambios en el gabinete de Salomón Jara en Oaxaca

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció cambios en su gabinete de Gobierno.

“Anuncié a las y los nuevos integrantes del gabinete legal y ampliado, escuchando las demandas legítimas de la sociedad”, publicó el mandatario local.

Al respecto, dijo que estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados.

“En esta nueva etapa, todos los integrantes del gabinete ratificamos nuestro compromiso de mejorar y seguir entregando resultados en beneficio de nuestra gente”, agregó.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Foto: @salomonj

¿Qué cambios tendrá el gabinete oaxaqueño?

A partir de este miércoles 18 de febrero de 2026, éstos serán los nuevos funcionarios en Oaxaca:

Sildia Mecott Gómez, secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones Félix Quiroz Javier, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Fernanda Chávez Cruz, secretaria de Educación Pública Rogelia González Luis, secretaria de las Mujeres Víctor Vásquez Castillejos, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Luis Alberto Sosa Castillo, director del Registro Civil Juan Manuel García Cañas, director de Vivienda Bienestar Sergio López Sánchez, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca Alba Velasco Armas, directora del Instituto de la Juventud Carlos López Jarquín, director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca Delfina Guzmán Díaz, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Vania Rosalía Bautista, directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Por último, Salomón Jara aseguró que, para atender la lucha contra la corrupción, se implementará un nuevo código estatal de integridad pública; la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles; un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de éste cada seis meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.