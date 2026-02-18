Salomón Jara realiza cambios en su gabinete en Oaxaca
El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer cambios en su gabinete de Gobierno luego del proceso de revocación de mandato que llevó a cabo en la entidad y con lo que se confirmó la estadía en su puesto.
Cambios en el gabinete de Salomón Jara en Oaxaca
A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció cambios en su gabinete de Gobierno.
“Anuncié a las y los nuevos integrantes del gabinete legal y ampliado, escuchando las demandas legítimas de la sociedad”, publicó el mandatario local.
Al respecto, dijo que estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados.
“En esta nueva etapa, todos los integrantes del gabinete ratificamos nuestro compromiso de mejorar y seguir entregando resultados en beneficio de nuestra gente”, agregó.
¿Qué cambios tendrá el gabinete oaxaqueño?
A partir de este miércoles 18 de febrero de 2026, éstos serán los nuevos funcionarios en Oaxaca:
- Sildia Mecott Gómez, secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones
- Félix Quiroz Javier, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
- Fernanda Chávez Cruz, secretaria de Educación Pública
- Rogelia González Luis, secretaria de las Mujeres
- Víctor Vásquez Castillejos, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
- Luis Alberto Sosa Castillo, director del Registro Civil
- Juan Manuel García Cañas, director de Vivienda Bienestar
- Sergio López Sánchez, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca
- Alba Velasco Armas, directora del Instituto de la Juventud
- Carlos López Jarquín, director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca
- Delfina Guzmán Díaz, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
- Vania Rosalía Bautista, directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
Por último, Salomón Jara aseguró que, para atender la lucha contra la corrupción, se implementará un nuevo código estatal de integridad pública; la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles; un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de éste cada seis meses.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.