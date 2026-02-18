Detienen, otra vez, a líder transportista en Oaxaca por extorsión

GENERANDO AUDIO...

Detienen otra vez a líder transportista por extorsión. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

El pasado fin de semana se reportó que se había detenido a un presunto líder transportista en Oaxaca tras una balacera en calles de la capital, y ahora autoridades del estado informan que lo arrestaron por segunda ocasión, pero por estar acusado de extorsión.

Líder transportista es detenido otra vez en Oaxaca

Fue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la que informó a través de sus redes sociales oficiales que detuvieron otra vez a un presunto líder transportista, pues hace unos días también había sido arrestado luego de reportarse una balacera en la capital de la entidad.

Según las autoridades oaxaqueñas, esta vez se ejecutó una orden de aprehensión en contra de este sujeto identificado como R.S.M.B. por el delito de extorsión, derivado de hechos ocurridos en San Francisco Lachigoló.

Y también recordaron lo que pasó en su primer arresto: “Fue detenido tras un incidente en un bar de la periferia de la capital, durante la captura, aseguraron dos camionetas blindadas”.

Foto ilustrativa: Getty Images

¿Por qué se le acusa de extorsión?

Según las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, al presunto líder transportista se le acusa de extorsión por hechos que ocurrieron el 23 de diciembre de 2024, cuando él y otros sujetos llegaron a un establecimiento ubicado en la Mojonera, San Francisco Lachigoló.

En este lugar, amenazaron con un arma de fuego a los propietarios de un negocio para exigirles el pago de 50 mil pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales, “conducta delictiva conocida coloquialmente como cobro de piso”, explicaron.

“Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía de Oaxaca realizó los trabajos de investigación a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro que permitieron obtener el mandato judicial y su posterior ejecución, por lo que R.S.M.B. fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica“, indicaron en un comunicado.

Y ya para terminar, agregaron que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca también logró el aseguramiento de dos camionetas blindadas que no tienen la documentación federal que les permite su uso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.