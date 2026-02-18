Decomisan en Oaxaca aeronave que transportaba más de media tonelada de cocaína

GENERANDO AUDIO...

Aeronave incautada en Oaxaca que transportaba droga. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la incautación de una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba 534 paquetes de cocaína, con un peso que supera la media tonelada.

Incautan aeronave con más de media tonelada de cocaína, en Oaxaca

Durante los trabajos de vigilancia del espacio aéreo mexicano, se detectó la presencia de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, por lo que se desplegó un operativo para verificar su identificación

Tras dar seguimiento aéreo, se detectó el aterrizaje de la avioneta en la localidad de Huamúchil, municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, en donde arribaron las fuerzas de seguridad.

En el sitio se aseguraron la aeronave que transportaba la droga, dos camionetas y 534 paquetes que contenían cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. El material decomisado quedó a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación

Este golpe al crimen organizado se logró gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República(FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

