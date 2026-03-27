Ataque en región triqui de Oaxaca deja un agente muerto y dos lesionados

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MULT condena asesinato de Alfredo Ramírez, agente municipal. Foto: Cuartoscuro

La noche de este jueves, el agente municipal Alfredo Ramírez Díaz, de Tierra Blanca, fue asesinado en un ataque armado en inmediaciones de Putla Villa de Guerrero, en la región triqui de Oaxaca, informaron organizaciones locales.

El hecho dejó además dos personas lesionadas, cuyo estado de salud se reporta como reservado, sin que hasta ahora se haya precisado el lugar donde reciben atención médica.

Ataque armado en zona triqui deja un muerto y heridos

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) condenó el homicidio a través de un comunicado, en el que señaló que la violencia en la región se ha intensificado.

La organización responsabilizó a los tres niveles de gobierno por la falta de acciones para frenar la impunidad y exigió la detención de los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“Nuestros pueblos viven un profundo hartazgo ante la violencia”, expresó el MULT tras el ataque.

Comunicado extendido por MULT.

Convocan a protesta tras asesinato en Oaxaca

Ante los hechos, integrantes del MULT anunciaron una movilización para este viernes frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido en la zona.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en la región triqui, donde organizaciones han denunciado condiciones de inseguridad persistentes.

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